ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６０、伊６１ｂｐ　先週末の水準から小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.857
フランス　　　3.455（+60）
イタリア　　　3.469（+61）
スペイン　　　3.228（+37）
オランダ　　　2.927（+7）
ギリシャ　　　3.464（+61）
ポルトガル　　　3.218（+36）
ベルギー　　　3.385（+53）
オーストリア　3.157（+30）
アイルランド　3.117（+26）
フィンランド　3.12（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）