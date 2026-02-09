ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６０、伊６１ｂｐ 先週末の水準から小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.857
フランス 3.455（+60）
イタリア 3.469（+61）
スペイン 3.228（+37）
オランダ 2.927（+7）
ギリシャ 3.464（+61）
ポルトガル 3.218（+36）
ベルギー 3.385（+53）
オーストリア 3.157（+30）
アイルランド 3.117（+26）
フィンランド 3.12（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
