ガチ勢からの、まさかのひと言だった。プロレスラーとしても活躍する2.5次元俳優の桜庭大翔が2月7日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。筋トレに興味を示す共演者に「しない方がいいですよ」とアドバイスする場面があった。

【映像】マッチョな2.5次元俳優・桜庭大翔が本音

番組中、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「プロフィールを見たら、180（センチ）身長があるんだね。でけぇんだ」と振った。これに2.5次元俳優の和田雅成は「そうです。でけぇっす」と返答。藤森が「なんでだろうね。あんまりそういう風には…」と反応すると、「ふざけんな！オーラでけぇでしょう、俺。」と返し、スタジオを爆笑させた。一方で、「めちゃくちゃスタイルいいよ。スラッとしてね」との評価には「それが結構、悩みで」と告白。藤森が「何！？ちょっと体大きくしたいの？」と聞くと、「したくて…」と答えた。

これを受け、筋肉主体の生活を送る桜庭は「いや、和田さん。しない方がいいですよ」と発言。共演者たちが大ウケする中、「しない方がいいと思いますね」としみじみ語った。ここで和田が「説得力があるなぁ。でも、細かったわけじゃないですか」と述べつつ、「宣材（写真）が全然、違うじゃん」とイジると、藤森からも「これでオファーしてきた仕事、どうするの？『さわやかな俳優さんいいね』って（オファーが）来たら、こんな戦車みたいなのが来てさ」との指摘。桜庭は「いや、申し訳ないな…と思います」と頭を下げ、さらなるスタジオの笑いを誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）