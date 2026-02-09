¹âÂ®Æ»Ï©¡ÖÂçÀã¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡×²ò½ü¤Ï¤¤¤Ä¡© ÅìÌ¾¡¦¿·ÅìÌ¾¡¦¿·Ì¾¿Àetc¡ÄÀ£ÃÇ¤Ç°ìÈÌÆ»¤âÂçº®»¨
¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á
¡¡2026Ç¯2·î9Æü¸½ºß¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¡¢´ØÀ¾·÷¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÏ©Àþ¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
「通行止め」範囲を見る（地図／写真）
¡¡11»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢NEXCOÃæÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¿·Ì¾¿À¤ÈÅìÌ¾ºåÆ»¡¢°ËÀªÆ»¤Ç¤¹¡£ÅìÌ¾ºåÆ»¡ÊÎë¼¯¡Ý°ËÀª´Ø¡Ë¤È°ËÀªÆ»¡Ê°ËÀª´Ø¡Ýµ×µï¡Ë¤Ï9Æü¡Ê·î¡ËÃë¤´¤í¡¢¿·Ì¾¿À¤Î»ÍÆü»ÔJCT¡Áµµ»³À¾JCT¡¢µµ»³JCT¡Ý¹Ã²ìÅÚ»³IC¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¸á¸å¤Ë²ò½ü¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¸üÌÚIC°ÊÀ¾¤«¤éÀ¶¿åJCT¤Þ¤Ç¡¢¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¡¢À¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÅìÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·À¶¿åJCT¡Á¿·¸æÅÂ¾ìIC¡Ê¾å¤êÀþ¡Ë¡¢¿·¸æÅÂ¾ìIC¡ÁÄ¹Àô¾ÂÄÅIC¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤¬11»þ30Ê¬º¢¤Ë²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤È´ØÀ¾¤ò·ë¤Ö¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±ûÆ»¥ë¡¼¥È¤ÏÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¹°è±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¿À¹âÂ®¤âÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢´ôÉì¡¦¼¢²ì¸©¶Éô¤Ê¤É¤ÇÅßÍÑ¥¿¥¤¥äµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÆ»¤ä»³ÍÛÆ»¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤Ç¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë°ìÈÌÆ»¤¬ÂçÊÑº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Æ¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÃåÍÑ¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£