Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç¿·¶Ê¡Ö3XL¡×¤ÎMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¤È¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛNumber_i¡Ö3XL¡×¸¸ÁÛÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õMV①～⑥
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¡©¡Ö3LX¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß
Ê¿Ìî¤Ï¡¢¶ß¸µ¤Ë¥¹¥Èー¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥®¥ã¥é¥¯¥·ーÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÊâ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»°¿Í»°ÍÍ¤Î¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿3¿Í¤¬²¿¤«¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤°3¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É·×19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£MV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢»£±ÆÃæ¤Î»Ñ¡õ¥â¥Ë¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Î´é¤ò¤Ä¤±¤¿¼«Å¾¼Ö¤Î²£¤ÇÆ²¡¹¤ÈÐÊ¤àÊ¿Ìî¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸å¸÷¤¬º¹¤¹¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸å¸÷¤¬¸¸ÁÛÅª¡×¡Ö3XL¤ÎÀ¤³¦´ÑÂç¹¥¤¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö3XL¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡Ö3LX¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö3LX¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö3LX¡©¡×¡Ö3LX¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡õ´ßÍ¥ÂÀ¤â¡Ö3XL¡×MV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ
¤Þ¤¿¿ÀµÜ»û¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¡¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¡¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¡×¤È¡¢¡Ö3XL¡×¤Î²Î»ì¤òÅº¤¨¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´ß¤â¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤¤¤¤Þーーーーーー¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢3¿Í¤¬Çú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£