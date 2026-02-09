食楽web

JR東京駅八重洲口改札外1階に位置し、土産物・スイーツショップが集まる東京ギフトパレットでは、今月も手土産需要に応える注目スイーツが続々とお目見えしています。

今回は1月下旬～2月上旬にかけて登場した商品の中から、相手先を気にせず選びやすく、味・見た目ともに安心感のあるおすすめスイーツ4品をピックアップ。手土産選びに迷った際の参考にしてみてください。

デセール・シュー「シューもっち」

3個入 855円／6個入 1,680円／9個入 2,520円

東京ギフトパレット内のウィークリーパレットに出店中のスイーツブランド「Dessert Choux（デセール・シュー）」が手がける「シューもっち」。

クラッシュナッツをトッピングして焼き上げたクッキーシュー生地の中に、ジャンドゥーヤクリームともちもち食感のおもちを忍ばせた一品です。

香ばしさ、なめらかさ、もちっとした食感が一度に楽しめる構成で、満足感の高い味わいに仕上がっています。バレンタインシーズン限定（2/15まで）の出店のため、早めのチェックがおすすめです。

ベイカーズ ゴナ ベイク「マカダミアナッツのスコーンサンド」

1個 490円

スコーン専門店「BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）」から登場している、東京ギフトパレット店限定の冬季新作が、「マカダミアナッツのスコーンサンド 生チョコ＆いちじくジャム」。

マカダミアナッツ入りスコーンで、いちじくジャムをサンドし、オレンジキュラソーで香り付けした自家製生チョコレートをトッピングしています。

生チョコのコク、スコーンの食感、いちじくジャムのやさしい甘みがバランスよく重なり、1個でも満足感のある仕上がり。販売は3／10までの期間限定です。

東京高輪バタリスタ「ブリュレバタータルト」

5個入 972円／8個入 1,512円

ドウシシャが立ち上げたスイーツブランド『東京高輪バタリスタ』が展開する人気商品「ブリュレバタータルト」。

スクエア型タルトに、なめらかなキャラメルチョコレートを流し込み、表面をキャラメリゼクランチで仕上げています。

バターのコク、ほろ苦さと甘さのバランス、3層構造による食感の違いが楽しめる一口サイズのタルトで、ゴールド基調のパッケージはビジネスシーンの手土産にも適しています。

コートクール「ブラウニー詰合せ（ベリーブラウニー入）」

8本入 2,160円／12本入 3,456円／21本入 5,670円

ブラウニー専門店「côtecour（コートクール）」の定番商品に、期間限定フレーバーを加えた詰め合わせ。

「東京ブラウニー」「アールグレイブラウニー」に、フリーズドライベリーを練り込んだ「ベリーブラウニー」を組み合わせています。

クーベルチョコレートのコク、紅茶の香り、ベリーの酸味がそれぞれ楽しめ、個包装かつ本数展開も豊富。贈る相手や人数に合わせて選びやすいのも魅力です。