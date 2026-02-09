¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡DSÈ´¤¤¤ÆÎòÂå¥²ー¥àµ¡ÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤Ë¡¡¥×¥ì¥¹¥Æ2¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë
¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDS¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¡¢Ç¤Å·Æ²¤ÎÎòÂå¥²ー¥àµ¡ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯4～12·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏÀ¤³¦¤Ç1²¯5537ËüÂæ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇDS¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿1²¯5402ËüÂæ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥²ー¥àµ¡Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤ÎPlayStation 2¤¬1²¯6000ËüÂæ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á2¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÃÊ³¬¤Ç1737ËüÂæ¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢Æ±¼Ò¤ÇºÇ¤âÁá¤¤¥Úー¥¹¤ÇÇä¤ì¤¿¥²ー¥àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡×¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¡ÖPokémon LEGENDS Z―A¡×¡Ö¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¸å·Ñµ¡¤¬µÞÂ®¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ¤Å·Æ²¤¬À¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥³¥ó¥½ー¥ë¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µ©Í¤Ê¶¯¤ß¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
