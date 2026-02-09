ºäËÜ²Ö¿¥¥é¥¹¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ç¡ÄÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å1ÉÃ¸å¤ÎÄÁ»ö¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¡£±éµ»Ä¾¸å¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¤Ë¡£ÆÀÅÀ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ç¤ÏÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÌó1ÉÃ¡¢¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¤Ï¸ý¤«¤éÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Á´À¤³¦¤Ë¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£X¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤³¤Á¤é¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¾ð¤â°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡NHKÃæ·Ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï3Ï¢Â³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢148¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢JAPAN¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Îº¸Â¦¤¬1¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
