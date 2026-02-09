AirPods Pro 3

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2026Ç¯1·î26Æü¡Á2·î1Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡AirPods Pro 3

MFHP4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

2°Ì¡¡AirPods 4

MXP63J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

3°Ì¡¡AirPods 4 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ

MXP93J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

4°Ì¡¡REDMI Buds 8 Lite Black

M2539E1 Black¡ÊXiaomi¡Ë

5°Ì¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯

WF-1000XM5(B)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

6°Ì¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯

WF-C510(B)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

7°Ì¡¡REDMI Buds 8 Lite White

M2539E1 White¡ÊXiaomi¡Ë

8°Ì¡¡INZONE Buds ¥Û¥ï¥¤¥È

WF-G700N(W)¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

9°Ì¡¡Soundcore P40i ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È

A3955N21¡ÊAnker¡Ë

10°Ì¡¡QuietComfort Ultra Earbuds (Âè2À¤Âå) ¥Ö¥é¥Ã¥¯

QuietComfort Ultra Earbuds (¥À¥¤2¥»¥À¥¤) ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊBOSE¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£