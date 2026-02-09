日産「新型エルグランド」“最速シャコタン化”に反響殺到！「オラオラ系もカッコいい！」「これならアルファードに張り合える」の声も！ 黒＆白ボディで“威圧感マシマシ”「キング・オブ・ミニバン」KUHL JAPANのカスタムCGとは！
名古屋市緑区を拠点にし、アグレッシブなエアロパーツの開発・販売で知られるKUHL JAPAN（クールジャパン）。
同社が日産の「次期型エルグランド」を早くもカスタマイズしたイメージCGを公開したことで、SNSなどを中心に話題となっています。
新型エルグランドといえば、2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で世界初公開されたばかりの注目モデル。
1997年の初代デビュー以来、「キング・オブ・ミニバン」として君臨してきた名車の4代目（E53型）にあたり、2026年夏の発売が予定されています。
そんな新型エルグランドのエクステリアは、「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をコンセプトに、威厳あるダイナミックなデザインを採用。
パワートレインには、第3世代となる最新の「e-POWER」や、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、走りにも妥協のないプレミアムミニバンとして生まれ変わります。
このように注目の新型車を、KUHL JAPANは「おそらく世界最速では」といわれるスピードでカスタムイメージ化しました。
公開されたCGは、JMS2025で展示されたカッパー系のボディカラーではなく、カスタムの定番である「ホワイト」と「ブラック」に変更されています。
そして最大の特徴は、KUHLの真骨頂ともいえる「ベタベタ」なローダウンです。
フェンダーとタイヤの隙間を極限までなくし、KUHLオリジナルの大径ホイール「VERZ-WHEELS」シリーズをインストール。
日本の伝統工芸「組子」をモチーフにしたという新型の巨大グリルが、車高を落としたことでより強調され、純正の上品さを残しつつも、地を這うような凄みのある「オラオラ顔」へと変貌を遂げています。
KUHL JAPANは今回のCGについて、「当然のごとく“すごく似合う”と思います」と自信を見せており、今後はフロントやリアの「薄型ディフューザー」や「ハーフスポイラー」、さらにホイールや車高調といったオリジナルパーツの開発も計画中とのこと。
さらに新型エルグランド発売に合わせて、コンプリートカーの販売も行う予定としています。
※ ※ ※
この迫力満点のカスタムCGに対し、SNSやネット掲示板ではカスタムファンを中心に熱い反響が寄せられています。
まずデザインについては、「ショーで展示されていた茶色っぽい色より、やっぱり白や黒の方が締まって見える」「ノーマルは上品な印象だったけど、車高を落とすと一気に強そうなオラオラ系になってカッコいい！」と、定番カラーとローダウンの組み合わせを支持する声が多数上がっています。
また、ライバル車との比較において、「この迫力ならトヨタ『アルファード』や『ヴェルファイア』、レクサス『LM』とも十分張り合える」「打倒アルファードの急先鋒になりそう」「高級ミニバンの皇帝が帰還した感じ！」「まさにキング・オブ・ミニバン！」と、エルグランドの復権を確信するコメントも見られました。
一方で、その流麗なスタイリングに対し、「どことなく『エスティマ』のような未来感もあるね」という感想や、「日産純正エアロ仕様のハイウェイスターも、これくらいアグレッシブになるのかな？」と、メーカー純正のカスタムモデルに期待を寄せる声も聞かれました。
さらに、「KUHLはいつも仕事が早い！ 新型車のイメージをすぐに形にしてくれるのが凄い」と、同社のスピード感を称賛する声も。
発売までまだ時間がある新型エルグランドですが、カスタムシーンでの盛り上がりはすでに始まっているようです。