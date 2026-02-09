トラジャ宮近海斗＆岸谷五朗「田鎖ブラザーズ」刑事役で出演決定 宮近は初のTBSドラマレギュラー登場
【モデルプレス＝2026/02/09】俳優の岡田将生が主演、染谷将太が共演するTBS系2026年4月期金曜ドラマ枠「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）より、追加キャストが解禁。Travis Japanの宮近海斗と俳優の岸谷五朗が出演することが発表された。
岸谷が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係 係長の警部補・小池俊太（こいけ・しゅんた）。小池は石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。これまで数々の名作で圧倒的な存在感を放ってきた岸谷が、本作では静かなる凄みを纏う警部補に扮する。執念深く時に暴走する真と、冷静で無口な稔。対照的な“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守るその重厚な姿は、物語の強固な土台となり、作品に深みをもたらす存在だ。
◆宮近海斗＆岸谷五朗「田鎖ブラザーズ」出演決定
この度、岡田演じる真が所属する青委警察署刑事課強行犯係のメンバーとして、宮近と岸谷の出演が決定した。日々発生する凶悪事件の最前線に立ち、執念の捜査を繰り広げる個性豊かな顔ぶれが、物語にさらなる厚みをもたらす。初のTBSドラマレギュラー出演となる宮近が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂直樹（いしざか・なおき）。真たちの背中を追い、泥臭い現場仕事にも奔走する。緊迫した空気が漂う捜査の最前線にあっても場を和ませるお茶目な一面を併せ持ち、殺伐としがちなチームを明るく照らすムードメーカーだ。フレッシュなエネルギーを放つ宮近が、日々過酷な捜査を行う強行犯係にどのような息吹を吹き込むのか。
出演にあたり、宮近は「私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。刑事役は2度目なので、これまでの経験を活かして演じています」と意気込みをコメント。岸谷は「初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです（笑）。その並んだ姿を見た瞬間、『最高の兄弟だな』と確信しました。2人の持つ呼吸感やバランスは抜群です」と岡田と染谷のエピソードを明かし、「とっても面白い作品ですので、是非ご覧ください！！」と呼びかけている。
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。刑事の兄・田鎖真（たぐさり・まこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさり・みのる）を染谷が演じる。（modelpress編集部）
◆宮近海斗コメント
初めて台本を読んだときに、1話2話だけでは満足できないくらいワクワクが止まらず、次が気になるような作品で、素直に「これを映像で見てみたい」と感じる脚本でした。私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。刑事役は2度目なので、これまでの経験を活かして演じています。ぜひ全話見てください（笑）！
◆岸谷五朗コメント
お話を聞いたときにまず「面白いタイトルだな」と思いました。さらに、渡辺さんの脚本を読んだ時にも、中身が素晴らしくて「これは面白い！」と一気に引き込まれました。全話を通して構成も見事で非常に力の強い脚本です！初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです（笑）。その並んだ姿を見た瞬間、「最高の兄弟だな」と確信しました。2人の持つ呼吸感やバランスは抜群です。重いテーマを扱う作品ですが、田鎖兄弟とプロデューサーの力で、現場はとても素晴らしい雰囲気です。とっても面白い作品ですので、是非ご覧ください！！
