ラ・リーガ 25/26の第23節 アトレチコ・マドリードとベティスの試合が、2月9日02:30にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、フリアン・アルバレス（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、セドリック・バカンブ（FW）、アントニ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ベティスのアブデ・エザルズリ（FW）のアシストからアントニ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

ここで前半が終了。0-1とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ベティスが0-1で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは25分にマッテオ・ルッジェーリ（DF）、56分にアデモラ・ルックマン（FW）、83分にアレックス・バエナ（MF）に、またベティスは71分にアブデ・エザルズリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 04:40:22 更新