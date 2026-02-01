ブンデスリーガ 25/26の第21節 バイエルン・ミュンヘンとホッフェンハイムの試合が、2月9日01:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはフィスニク・アスラニ（FW）、アレクサンダー・プラス（MF）、グリシャ・プロメル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

17分にホッフェンハイムのケビン・アクポグマ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

20分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（FW）がPKを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

しかし、35分ホッフェンハイムが同点に追いつく。フィスニク・アスラニ（FW）のアシストからアンドレイ・クラマリッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、45分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ハリー・ケーン（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

さらに45+2分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-1とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

63分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。フィスニク・アスラニ（FW）からイーラス・ベブ（FW）に交代した。

63分、バイエルン・ミュンヘンは同時に3人を交代。ミカエル・オリズ（FW）、ヨナタン・ター（DF）、セルジュ・ニャブリ（FW）に代わりレナート・カール（MF）、伊藤 洋輝（DF）、ジャマル・ムシアラ（MF）がピッチに入る。

68分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ハリー・ケーン（FW）からニコラ・ジャクソン（FW）に交代した。

71分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。バズーマナ・トゥーレ（MF）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）に代わりバランタン・ジャンドレイ（DF）、ムハンメド・ダマー（MF）がピッチに入る。

80分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アルフォンソ・デービス（MF）からコンラート・ライマー（MF）に交代した。

81分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。アレクサンダー・プラス（MF）、レオン・アブドゥラフ（MF）に代わりマックス・メルステト（FW）、ルカ・ジュリッチ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89+1分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ジャマル・ムシアラ（MF）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールで5-1。4点差となる。ルイス・ディアス（FW）はハットトリックを達成。

そのまま試合終了。バイエルン・ミュンヘンが5-1で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は63分から交代で出場した。

