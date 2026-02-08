Billlieつき、レースニーハイ＆コルセット風衣装で美スタイル強調 パンクコーデに「レベチなカッコよさ」「似合いすぎて二度見した」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieのつき（TSUKI）が2月7日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞく大胆な衣装姿を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳K-POP日本人メンバー「破壊力すごい」美ボディ際立つ肌見せファッション
つきは、開催中の「ソウルファッションウィーク 2026 F／W」のコレクションショーを訪れた際のオフショットを投稿。ウェーブがかったツインテールのヘアスタイルで、黒のコルセット風キャミソールにショートパンツ、レースのニーハイソックスが目を引くスタイルを披露した。厚底のロングブーツを合わせたパンクな装いからは、すらりと伸びた美しい脚が際立っており、抜群のスタイルを強調している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「レベチなカッコよさ」「破壊力すごい」「似合いすぎて二度見した」「さすがに綺麗すぎ」「圧倒的な存在感」「カリスマ性が爆発してる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆つき、ガーターベルト姿で美脚際立つ
◆つきの投稿に反響
