明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-Bのロアッソ熊本はホームでレノファ山口FCと対戦。
2ー1で勝利し、開幕戦を白星で飾りました。