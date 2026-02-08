ロングヘアの女子高生がバッサリと髪を切り、劇的なイメージチェンジに成功。その変貌ぶりに、スタジオから「超似合ってる！」と絶賛の声が上がった。

【映像】高2女子の激変ビフォー・アフター

2月7日に放送されたABEMA『恋髪オーディション』#1は、1次の書類審査と2次の実技審査の模様が公開。2日間かけて実施される2次審査では、初日はカットモデルへのカウンセリング、2日目は3時間の制限時間内でカット・カラー・スタイリングを1人で仕上げてのランウェイ審査が行われ、24人の美容師がそれぞれの個性を発揮した。

“垢抜けワンカール”を得意とする豊田楓（31）が担当したのは、高校2年生の村石陽愛さん。「彼氏と別れてから1年経っちゃう。男の子ってボブが好きな人多いから、いい機会だし勇気を出してバサッと」と、ロングヘアからの大胆なカットを希望。豊田も「バッサリいっちゃっていいと思う。すごく似合うと思う」と共感し、2日目の施術に臨んだ。

村石さんは胸まで届く明るいトーンのロングヘアから一変、顎のラインで切り揃えたショートボブに。スッキリとしたシルエットに、カラーもダークトーンに抑え、清楚で上品な雰囲気を作り上げた。豊田は「30cmぐらい切って、カラーも一気にトーンダウンして、一番モテるボブを作りました」とポイントをアピールした。

ランウェイに登場した村石さんの姿に、スタジオからは「えぇ〜！」「めっちゃ似合う！」「超似合ってる」「可愛い」「すごい」と興奮の声が続出。MCのFRUITS ZIPPER・櫻井優衣は「カラーを暗くして、さらに（バッサリ）切ったのは、思い切ったなと。すごく似合ってるし、違った魅力が出ていると思います」と絶賛した。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリ（賞金300万円）が決定する。櫻井とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてお笑いコンビ・見取り図のリリー、第1話ゲストに俳優の須賀須賀が登場した。