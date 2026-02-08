＜速報＞松山英樹と久常涼が最終組をプレー ともに首位でハーフターン
＜WMフェニックス・オープン 3日目◇7日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは、日没のためサスペンデッドとなった第2ラウンドを終え、現在第3ラウンドが進行している。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
ともに最終9番グリーン上で第2ラウンドのプレーを再開した中島啓太と平田憲聖は、ともに決勝ラウンドへ進出。日本勢は全員が週末行きの切符を手にした。第2ラウンド終了時点で、米ツアー3年目の23歳・久常涼が単独首位に立ち、1打差の2位には松山英樹がつけた。最終組でプレーしている両者は、久常がイーブンパー、松山はスコアを1つ伸ばし、ともにトータル11アンダーの首位タイで前半戦を終えている。また、キム・シウー（韓国）もスコアを4つ伸ばし、首位タイに並んでいる。金谷拓実は2バーディ、4ボギーの「73」で回り、トータル1アンダーの60位タイでホールアウト。中島啓太はトータル2アンダーの50位タイ、平田憲聖はトータル1アンダーの60位タイでそれぞれプレーしている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、第1ラウンドでオーバーパーを叩いたものの、第2ラウンドは「65」と巻き返し、第3ラウンドでもここまでスコアを4つ伸ばして、トータル8アンダーの12位タイまで順位を上げている。今大会の賞金総額は960万ドル（約15億円）。優勝者には172万8000ドル（約2億7150万円）が贈られる。
