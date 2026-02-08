[2.7 ラ・リーガ第23節](アノエタ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 15 パブロ・マリン

MF 18 カルロス・ソレール

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

控え

GK 32 アイトール・フラガ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 22 Wesley

FW 26 ダニ・ディアス

FW 47 J. Ochieng

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[エルチェ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 11 ヘルマン・バレラ

DF 18 ジョン・ヌワンコ

DF 21 レオ・ペトロ

DF 22 ダビド・アッフェングルーバー

DF 23 ビクトル・チュスト

MF 14 アレイクス・フェバス

MF 16 マルティム・ネト

MF 19 グレイディ・ディアンガナ

FW 9 アンドレ・シウバ

FW 20 アルバロ・ロドリゲス

控え

GK 1 マティアス・ディトゥーロ

GK 45 アレハンドロ・イトゥルベ

DF 3 アドリア・ペドロサ

DF 6 ペドロ・ビガス

DF 31 David Delgado

MF 5 フェデリコ・レドンド

MF 8 マルク・アグアド

MF 12 ゴンサロ・ビジャール

FW 7 ヤゴ・サンティアゴ

FW 15 テテ・モレンテ

FW 24 L. Cepeda

FW 32 アダム・ボアヤル

監督

エデル・サラビア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります