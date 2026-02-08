ソシエダvsエルチェ スタメン発表
[2.7 ラ・リーガ第23節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
控え
GK 32 アイトール・フラガ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
FW 26 ダニ・ディアス
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[エルチェ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 11 ヘルマン・バレラ
DF 18 ジョン・ヌワンコ
DF 21 レオ・ペトロ
DF 22 ダビド・アッフェングルーバー
DF 23 ビクトル・チュスト
MF 14 アレイクス・フェバス
MF 16 マルティム・ネト
MF 19 グレイディ・ディアンガナ
FW 9 アンドレ・シウバ
FW 20 アルバロ・ロドリゲス
控え
GK 1 マティアス・ディトゥーロ
GK 45 アレハンドロ・イトゥルベ
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 6 ペドロ・ビガス
DF 31 David Delgado
MF 5 フェデリコ・レドンド
MF 8 マルク・アグアド
MF 12 ゴンサロ・ビジャール
FW 7 ヤゴ・サンティアゴ
FW 15 テテ・モレンテ
FW 24 L. Cepeda
FW 32 アダム・ボアヤル
監督
エデル・サラビア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります