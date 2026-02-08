セリエA 25/26の第24節 ジェノアとナポリの試合が、2月8日02:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、アントニオ・ベルガラ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ジェノアのルスラン・マリノフスキー（MF）がPKを決めてジェノアが先制。

しかし、20分ナポリが同点に追いつく。ラスムス・ホイルンド（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに22分ナポリが逆転。アミル・ラフマニ（DF）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナポリは後半の頭から選手交代。スコット・マクトミネイ（MF）からジオバネ（FW）に交代した。

57分ジェノアのロレンツォ・コロンボ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

60分、ナポリが選手交代を行う。アレッサンドロ・ボンジョルノ（DF）からサム・ビュークマ（DF）に交代した。

64分、ジェノアが選手交代を行う。ロレンツォ・コロンボ（FW）からカレブ・エクバン（FW）に交代した。

74分、ジェノアは同時に2人を交代。ルスラン・マリノフスキー（MF）、アーロン・マルティン（DF）に代わりパトリツィオ・マシニ（MF）、ジュニオール・メシアス（FW）がピッチに入る。

76分にナポリのフアン・ジェズス（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

77分、ナポリが選手交代を行う。ジオバネ（FW）からマティアス・オリベラ（DF）に交代した。

89分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からマックスウェル・コルネ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ナポリが逆転。ラスムス・ホイルンド（FW）がPKを決めて2-3と逆転する。

そのまま試合終了。ナポリが2-3で勝利した。

なお、ジェノアは50分にホアン・バスケス（DF）、82分にアレッサンドロ・マルカンダッリ（DF）に、またナポリは2分にアレックス・メレト（GK）、90+2分にレオナルド・スピナツォーラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 04:20:51 更新