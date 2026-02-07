【初心者でも失敗しない】大人の香水選びを香りのプロに聞いてみた

【大人のご褒美ギフト】

興味はあっても中々手を出しにくいアイテムといえば香水。強く香りすぎたらどうしようという不安が先に立ち、興味はあるけど最初の1本に踏み出しづらいという人は多いはず。最近では「スメハラ（スメルハラスメント）」という言葉が広まり、香りの扱いにはこれまで以上の慎重さを感じます。

▲今回香水の選び方をレクチャーをしてくれる長谷部さん。香水に長く携わってきた知見を元にピッタリの1本をコーディネートしてくれる

そこで、阪急メンズ東京のフレグランス売り場で接客を続ける長谷部さんのアドバイスをもとに、初心者でも迷わず選べる考え方を整理しました。

■清潔感のある香りを入口に

※価格は公開時点（2026年2月現在）のものです。

▲MAISON FRANCIS KURKDJIAN（メゾン フランシス クルジャン）「アクア ユニヴェルサリス オードトワレ 70ml」（3万7400円）／ベルガモットとセドラの爽やかさにホワイトフラワーとやわらかなムスクが重なり、素肌にも服にもすっと馴染む香り

最初の一本として扱いやすいのは、シトラス系や石鹸のような軽い香りです。クセが少なく、日常でも仕事でも自然になじむため、香水に不慣れでも取り入れやすい。

▲KILIAN PARIS（キリアンパリ）「バンブー ハーモニー オード パルファム 50ml」（3万6850円）／ベルガモットの爽やかな立ち上がりからグリーン感のあるティーノート、やがてフィグリーンと苔のやさしい余韻へ

相手への印象もやわらかく、香りの“入り口”として失敗しにくい選択肢です。

■気分を切り替えたい時に向く香り

▲PENHALIGON'S（ペンハリガン）「ジュニパー スリング オードトワレ 100ml」（3万5200円）／ジュニパーベリーのフレッシュさに、スパイスやレザーが重なり時間とともにほのかな甘さが残る香り

香水選びの基本的な考え方としては、日常の身だしなみとして軽く纏いたいのか、仕事前のスイッチとして使いたいのか、あるいはデートで印象を変えたいのか。どんな場面で使いたいのかを思い浮かべると、香りの方向性が自然に絞られます。

▲PARLE MOI DE PARFUM（パルル モア ドゥ パルファム）「シダー ウッドペッカー オードパルファム 100ml」（2万5300円）／複数のシダーウッドにアイリスとパチョリを重ね、エレガントさと官能性を併せ持つ香り

仕事の前に気持ちを整えたいときや、集中したい場面には、木々を思わせる落ち着きにシトラスの明るさを添えた香りが向いています。深呼吸したくなるような清々しさがあり、強さを感じさせずに“スイッチ”が入りやすいタイプの香りです。

■甘い香りが好きなら、その方向で選んでいい

「バニラのような甘い香りを男性がつけるのは難しいのでは…？」と思うかもしれませんが、実は甘い系の香水は男性でもOK。

▲BOND NO.9 NEW YORK（ボンド ナンバーナイン）「ボンド ナンバーナイン グリニッジヴィレッジ オードパルファム 100ml」（7万840円）／フルーティな立ち上がりからフローラル、そしてバニラの甘さへ移ろい、自分らしさを楽しめる香り

存在感が強めですが、好みに合うなら無理に避ける必要はありません。量を少し控えめにするだけで心地よくまとまり、“自分らしい香り”として楽しめます。

▲MATIERE PREMIERE（マティエール プルミエール）「ラディカル ローズ オードパルファム 100ml」（4万370円）／濃密なセンティフォリアローズにスパイスとパチョリの深みが重なり、明るさとダークさを併せ持つ香り

■つける量は「最大2プッシュ」。おへその左右がちょうどいい

香水の扱いで初心者がもっともつまずきやすいのが“量”です。「手首につけて首筋に叩く」付け方がよく知られていますが、香りが鼻の近くに集まりやすく、自分にも周囲にも強く感じられることがあります。

おすすめのつけ方は、おへその左右あたりの素肌につける方法。距離を15〜20cmほど離して軽く一吹きずつ。最大でも2プッシュに抑えると、服の隙間からふんわり上へ抜けて、やさしい香り方になります。

また、香りがどれくらい続くかで、つけ足しのタイミングも変わります。香水は種類（濃度）によって、香りが続く時間が異なります。香りの続き方はおおまかに次のようなイメージ。

軽いタイプ（オーデコロンなど）：2時間前後中間のタイプ（オードトワレ）：3時間前後しっかり続くタイプ（オードパルファム）：4〜5時間ほど

自分が香りを感じにくくなるのは“慣れ”によるもので、実際にはまだ周囲に香っています。なので付け足しを行う場合は、上記を参考に付け足しを行うと良いでしょう。

■紙ではなく、必ず肌で試す

▲香水売り場に置いてある紙をムエッター（試香紙）と良い、香りを試す際に使用する

香水選びで最も大切なのは、ムエッター（試香紙）だけで決めないことです。香水は体温に触れることで、香りがゆっくり変化していき大きく3段階に分けられます。

トップ：つけた直後に立ち上がる明るい香りミドル：数分〜数十分すると出てくる柔らかな香りラスト：時間が経って肌になじむ落ち着いた香り

▲手首に１~２プッシュほどして肌なじみを確認する

紙の上ではこの“移り変わり”がわかりにくく、肌にのせたときと大きく印象が変わることがあります。そのため、気になった香りは必ず肌につけ、時間の経過ごとにどう変化するかを確認することが欠かせません。

清潔感のある香りを入口にし、紙だけで決めず必ず肌にのせて変化を確かめる。つける場所と量を控えめにし、種類ごとの持続時間も目安として知っておく。そして、自分が使いたい場面をイメージしながら、生活に自然になじむかを判断する。

この流れを押さえれば、香水に慎重になりがちな今の時代でも、自分にとって無理のない1本に出会えます。

＜取材・文／山口 健壱 協力／阪急メンズ東京＞

