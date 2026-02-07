『Qi4D』シリーズが発売初週ドライバー部門トップ3独占 1番売れているのはMAX？コア？LS？【週間ギアランキング】
今週のドライバー部門は1月29日に発売されたテーラーメイドの『Qi4Dシリーズ』がトップ3を独占。1位が『Qi4D』、2位が『Qi4D MAX』、3位が『Qi4D LS』という結果だった。4位にはまだ正式発売前の『G440 K』がランクイン。『Qi4Dシリーズ』の初動についてPGAツアースーパーストア千葉浜野店の大野木翔さんに聞いた。
【写真】4位以下の順位は？ ドライバー売り上げトップ10
「今年の『Qi4D』はすごく好調です。まだ発売したばかりで正確なデータはありませんが、体感では前作『Qi35』の1.5倍くらい売れている感じがします。特にコアモデルの『Qi4D』は評価が高くて形状、打感、そして試打したときの弾道データに満足して買っていきます」 前作より売れている理由は？ 「最近のテーラーメイドだと『Qi10シリーズ』の評価が高くて、名器だと言われています。『Qi35』も完成度が高いドライバーでしたが、買い替え需要がそれほど多くありませんでした。『Qi4D』は『Qi10』を使っていた人が打っても満足できる打感、弾道データが出ていたので、一気に売り上げを伸ばしています」 トップ3を独占した『Qi4Dシリーズ』だが、2月5日にはピン『G440 K』、2月6日にはキャロウェイ『クアンタム』が発売される。次週の結果はどうなるのか？ （ドライバートップ3）1位 テーラーメイド Qi4D 2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D LS◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】4位以下の順位は？ ドライバー売り上げトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
【写真】4位以下の順位は？ ドライバー売り上げトップ10
「今年の『Qi4D』はすごく好調です。まだ発売したばかりで正確なデータはありませんが、体感では前作『Qi35』の1.5倍くらい売れている感じがします。特にコアモデルの『Qi4D』は評価が高くて形状、打感、そして試打したときの弾道データに満足して買っていきます」 前作より売れている理由は？ 「最近のテーラーメイドだと『Qi10シリーズ』の評価が高くて、名器だと言われています。『Qi35』も完成度が高いドライバーでしたが、買い替え需要がそれほど多くありませんでした。『Qi4D』は『Qi10』を使っていた人が打っても満足できる打感、弾道データが出ていたので、一気に売り上げを伸ばしています」 トップ3を独占した『Qi4Dシリーズ』だが、2月5日にはピン『G440 K』、2月6日にはキャロウェイ『クアンタム』が発売される。次週の結果はどうなるのか？ （ドライバートップ3）1位 テーラーメイド Qi4D 2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D LS◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】4位以下の順位は？ ドライバー売り上げトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】