丸山礼、眉なしショットにファン衝撃「眉毛がないだけで別人に」「誰か分からなかった」
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの丸山礼が2月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。眉毛を塗りつぶしたメイクで雰囲気がガラリと変わった姿を披露した。
【写真】人気タレント「誰か分からなかった」と話題の眉なしショット
丸山は「ひさしぶりに眉毛つぶし！」のコメントを添えて、メイクで眉毛を消した姿を投稿。前髪を上げ、普段の整えられた眉毛のある姿とは雰囲気がガラリと変わった様子を披露した。
また、同投稿では「ふつーに質問 晩御飯なに食べた？ 最近鍋しか選択肢ない」とファンたちへ質問を投げかけている。
この投稿には「眉毛がないだけで別人に」「一瞬誰か分からなかった」「結構似合ってる」「肌綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
