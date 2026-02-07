渡邉美穂（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/07】元日向坂46で女優の渡邉美穂が2月5日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】25歳元日向坂「二度見した」美脚輝くミニ丈姿

◆渡邉美穂、ショーパン姿でドラマを告知


渡邉は「ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』今夜21：25〜放送開始です！」と、ONE N’ ONLYの高尾颯斗と自身がW主演を務める、TOKYO MX新木曜ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（毎週木曜21：25〜21：54）について告知。「ぜひ＃ゆかりくん で盛り上げていきましょう」と呼びかけた。動画内では、ふっくらとしたフード付きカーディガンにキャミソール、美しい脚が際立つショートパンツにサンダル姿で、犬に吠えられながらも番組視聴を呼びかけるキュートな姿を披露している。

◆渡邉美穂の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美しすぎて二度見した」「完璧」「美脚すぎ」「可愛すぎるんですけど」「スタイルが良すぎ」「犬に吠えられてるの可愛い」「ショーパン似合う」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】