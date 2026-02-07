全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、4位だった『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』を紹介します。

甘辛ジュウジュウの鉄板ホルモンが食欲中枢を直撃！

食欲中枢をダイレクトに刺激する味というか、食うほどに白飯を欲し、さらに食欲が湧く旨さ。それが熱々の鉄板でジュウジュウ言いながら、山盛りで供されるのがいい。ホルモン焼き屋さんではこうはいかない手軽さもうれしい。

味噌ホルモン（大250g）1518円

『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』味噌ホルモン（大250g） 1518円 湯気とともにタレの甘さとにんにくの匂いが立ち昇る。新鮮なシマチョウは食感も抜群

鉄板にのるのは、鮮度が自慢の牛ホルモン、シマチョウだ。そこにたっぷりのニンニクとコチュジャンが合わされた秘伝の味噌ダレが絡む。ぷりんとしたホルモンの甘い脂が口中にとろけ、味噌ダレはほどよく甘く香ばしい。その旨みを吸ったもやしがまたいける。もちろん、これで一杯も最高。

おすすめはリンゴ酢のフルーティな甘酸っぱさが加わった「蟻月ハイボール」だ。あ、ちなみにランチで手軽にガッと満喫したいなら、甘辛の牛バラとシマチョウがのった「肉ホル丼」を。禁断の味でっせ。

『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』店長 柴崎弘樹さん

店長：柴崎弘樹さん「定食屋使いも夜の一杯も楽しんでいただけます」

『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』

八重北食堂『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』

［店名］『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』

［住所］グランスタ八重北1階

［電話］03-6268-0302

［営業時間］全日11時〜23時（LO22時）

［休日］施設に準ずる

［交通］東京駅八重洲北口改札から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、甘い脂が絶品の「極上の肉ホル丼」の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ちくわのテプラの中にポテサラ!? ユニークでおいしい酒のアテ （5枚）