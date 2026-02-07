9年交際で破局のゆりいちカップル・Yurina、別れた主因明かす「確立した今、すぐに変えることは難しく」両親めぐる憶測を否定
【モデルプレス＝2026/02/07】2月1日に破局を報告した元カップルYouTuber・ゆりいちちゃんねるのYurinaが6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。別れた主因を説明した。
【写真】9年交際YouTuberカップル、別れた本当の理由
Yurinaは、「別れに関する憶測に対して、本当の事を話します」と題した動画を投稿。いちろーと別れた原因について「国籍や育ちが理由ではないか」という憶測がネット上で飛んでいることを前置きし「実際にそれは今回の主因ではなく、これまで乗り越えなければいけなかった課題の1つでした。今回の別れの主な理由は、それらを乗り越えた先でまた価値観の違いがあったことです」と告白。「いくつかの理由が重なっているんですけど、主な原因の1つとして、未来に対する人生設計の考え方に違いがあり、そこを乗り越えることができなかったことです」と説明した。
続けて「2人の中では役割が決まっていてそれによってうまくいっていたこともあるんですけど、1人が転んだら一緒に転んでしまうこともありました。2人で転んでしまうと、2人で立ち直るには荷が重く時間がかかることもありました」と振り返り「なので私はその関係を見直して、どちらかが転んでしまったときに支え合える関係にしたかった」と話した。
そして「大人になり、いろいろなものが確立した今、すぐに変えることは難しく次第にお互い疲れていき、笑顔がなくなっていくのがわかりました」と、これまでは話し合いで解決していたことも環境の変化から難しくなったことを口に。続けて「それなら、それぞれに合うライフスタイルで生きていくほうがお互いにとって幸せな未来に繋がるのではないか」と考え、別れる決断に至ったと伝えた。
また、「両親が別れた原因なのではないか」という憶測に対しては「心配から最初は（Yurinaといちろーの交際を）反対していた」と前置きし「ここ数年は応援してくれていた」「お食事に誘ってくれたり、一緒に旅行に行ったりもしました」と親しい仲であることを語り、憶測を否定していた。
2人は2016年6月21日にお互い一目惚れし、出会って2週間で交際スタート。2017年7月にYouTubeチャンネルを開設、国際カップルの仲睦まじい動画で人気を博し、現在のYouTube登録者数は75万人を超える（2月4日時点）。2025年2月1日には、破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】9年交際YouTuberカップル、別れた本当の理由
◆Yurina、別れた主因明かす
Yurinaは、「別れに関する憶測に対して、本当の事を話します」と題した動画を投稿。いちろーと別れた原因について「国籍や育ちが理由ではないか」という憶測がネット上で飛んでいることを前置きし「実際にそれは今回の主因ではなく、これまで乗り越えなければいけなかった課題の1つでした。今回の別れの主な理由は、それらを乗り越えた先でまた価値観の違いがあったことです」と告白。「いくつかの理由が重なっているんですけど、主な原因の1つとして、未来に対する人生設計の考え方に違いがあり、そこを乗り越えることができなかったことです」と説明した。
そして「大人になり、いろいろなものが確立した今、すぐに変えることは難しく次第にお互い疲れていき、笑顔がなくなっていくのがわかりました」と、これまでは話し合いで解決していたことも環境の変化から難しくなったことを口に。続けて「それなら、それぞれに合うライフスタイルで生きていくほうがお互いにとって幸せな未来に繋がるのではないか」と考え、別れる決断に至ったと伝えた。
また、「両親が別れた原因なのではないか」という憶測に対しては「心配から最初は（Yurinaといちろーの交際を）反対していた」と前置きし「ここ数年は応援してくれていた」「お食事に誘ってくれたり、一緒に旅行に行ったりもしました」と親しい仲であることを語り、憶測を否定していた。
◆ゆりいちカップル、2016年交際スタート
2人は2016年6月21日にお互い一目惚れし、出会って2週間で交際スタート。2017年7月にYouTubeチャンネルを開設、国際カップルの仲睦まじい動画で人気を博し、現在のYouTube登録者数は75万人を超える（2月4日時点）。2025年2月1日には、破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】