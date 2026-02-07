スーパーも病院も英語…ゆりやんレトリィバァ、LA生活に悪戦苦闘しながら腕を磨く日々
ゆりやんレトリィバァ ＝テレビ朝日提供
9日放送の『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)には、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが登場する。
2024年末からロサンゼルスで暮らし始め、生活環境が大きく変わったゆりやん。スーパーでの買い物や、腹痛で病院に行ったときなど、英語での会話が必要な場面で悪戦苦闘しているという。
ロサンゼルスには、お笑いのネタを披露できるステージがあり、現在はそこで腕を磨く日々を過ごしているそう。番組では、アメリカのオーディション番組でも見せたという、とっておきのネタを黒柳の前でも披露する。
今でこそロサンゼルスで生活しているゆりやんだが、生まれ育ったのは奈良県の小さな町。子どもの頃から映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界に憧れ、中学生のときには英語のスピードテストにも出たと明かす。
初の映画監督作品が海外の映画祭で4冠を達成しており、堂々と英語でスピーチする場面も紹介する。
