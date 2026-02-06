宮澤卓宏は、Nintendo Switch 2向けダウンロード専用ソフト「お絵かきキング」を2026年2月5日（木）よりニンテンドーeショップで配信開始しました。

Joy-Conマウスを使ってお題の絵を描き、AI先生が採点してくれる新感覚のお絵かきゲームです。

Nintendo Switch 2「お絵かきキング」

配信日：2026年2月5日（木）

価格：900円（税込）

配信場所：ニンテンドーeショップ

対応ハード：Nintendo Switch 2専用

必要な容量：2300MB

対応言語：日本語、英語

Joy-Con 2のマウスを使ってお題の絵を描くと、AI先生が採点してくれるゲームです。

日用品から有名な建造物まで、様々なお題に挑戦できます。

上手に描けば描くほど高得点を獲得できる可能性があります。

AIによる採点システム

画面に表示されるお題に沿って、Joy-Conマウスで絵を描きます。

描き終わると、AIが絵の完成度を判定し、採点結果を表示します。

AIによる採点画面では、描いた絵がどの程度お題に合っているかをスコアで確認できます。

何度も挑戦して、高得点を目指すことができます。

オフラインで楽しめる

本作ではソフトウェアにAIを内蔵しているため、インターネット接続なしで遊べます。

外出先や通信環境がない場所でも、気軽にお絵かきゲームを楽しめます。

Nintendo Switch 2の新機能であるJoy-Conマウスを活用した、AIによる採点が特徴のお絵かきゲームです。

オフラインでも遊べるため、場所を選ばず楽しめます。

Nintendo Switch 2「お絵かきキング」の紹介でした。

(C) 宮澤卓宏

Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C) Nintendo

