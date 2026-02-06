「ちょっと待っちゃった。俺も突っ込んでいけば良かった」開幕早々に負傷。マリノス36歳GKが状態を語る。復帰時期は…
２月６日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、昨季15位の横浜F・マリノスが、同６位のFC町田ゼルビアとホームで対戦。２−３で接戦を落とした。
白星発進を逃した上、開幕早々に痛いアクシデントが発生した。遠野大弥のPKで１−１とした直後の17分だった。
加藤蓮のバックパスをかっさらわれる格好で、またしても元マリノスのエリキに被弾。その際にGK朴一圭がエリキと激しく接触し、右膝を負傷してしまったのだ。
木村凌也との交代を余儀なくされた36歳の守護神は試合後、このシーンを次のように振り返った。
「ちょっと待っちゃいましたね。バックパスが来た時にエリキが来てるのが見えてたんですけど...普通だったらみんなあそこ、俺が出てって（キック）モーションに入ったら諦める選手が多いけど、そこら辺は貪欲というか、エリキの良さというか。
俺がもうちょっと速く寄せて蹴っとけばぶつからなかった。久々にエリキと試合したってのもありますけど、もうちょっと速くジャッジするべきでした。俺がひとつ待って行ったので、そのまま俺も突っ込んでいけば良かったと思っています。減速しちゃったので」
気になる右膝の状態は「痛みはそんなにないんですけど、多分緩さがあるので。明日検査しに行くので、それ次第ですね」と説明。「（衝突した際に）膝にすごい衝撃が入っちゃって。それでグンとロックされるような感じでした。膝をやったことなかなかったので、初めての感覚でした。『ああ、これが膝をやる感じか』みたいな」と実感を伝えた。
もっとも、チームメイトを強く信じる朴一圭はこうも語った。
「怪我は偶発的なものではなく、必然だと思っています。だからしょうがないかな。うちには凌也もいますし、キーパー陣がいるので、みんなでしっかり守ってくれると思います。僕はできることをとりあえずやれればなと思います」
復帰時期は分からない。兎にも角にも、検査の結果を待たなければならない。「復帰までちょっと時間がかかるかも？」という問いに、朴一圭は「そうですね...ちょっと検査して、リリースが出るのかどうか分からないですけど、多分そんな形になると思います。明日の検査次第ってことなので、またお願いします」と締め括った。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】痛っ！失点と同時に負傷…
