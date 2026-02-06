日清食品が、貴金属・宝石などの買取専門店の「買取キャンペーン」をオマージュした「カプヌカスタムレシピ買取フェア」を開始しました。これに伴い、2月8日（日）まで東京メトロ銀座駅コンコースに買取専門店風の広告が、また2月17日（火）まで東京メトロ全線・東武本線の車両内にまど上広告が掲出されています。

複数の商品画像に、スーツ姿の鑑定士、そして「無料査定実施中！」の文字。 掲出場所も広告ビジュアルも、まるで本物の買取専門店の広告にしか見えない、オマージュの精神を感じる企画になっています。

特別アンバサダーには、人気お笑いコンビのジェラードンが起用されました。アタック西本さんは「カプヌカスタム鑑定士」に、かみちぃさんは「買取専門店を利用したお客さま」に扮して特設サイトや交通広告に登場。「買取専門店によくいるベテラン鑑定士」と「買取専門店の広告でよく見かける一般女性客」という、その特徴を完璧に捉えた再現度の高い二人の姿は必見です。

最大3,150（サイコー）円分のPayPayポイントを進呈

このキャンペーンでは、2月27日（金）まで「カップヌードル」の定番4種（カップヌードル・シーフードヌードル・カレー・チリトマトヌードル）を対象に、オリジナルのカスタムレシピをX上で募集しています。

日清食品の担当者が鑑定を行い、通過したレシピの投稿者には、査定額に応じて最大3,150（サイコー）円分のPayPayポイントが付与されます。「カンタンに材料が用意できる！」「サクッと作れる！」「見栄えがイイ！」などの要素が、査定の評価ポイントだそう。