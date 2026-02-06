あたらよが、2月13日より全国公開される劇場版『僕の心のヤバイやつ』の挿入歌である「春となり」を2月11日に配信することを発表した。

「春となり」は、“春になる”という意味と、冬を“春の隣の季節”と表現した、2つの意味が込められたミディアムバラードナンバーになっているという。ゆっくりと心の距離を近づけていく2人の様をなぞらえた叙情的な歌詞を多様なメロディー展開で包み込む楽曲に仕上がったとのことだ。

「春となり」の配信に合わせ、ダウンロードキャンペーンの実施も発表された。楽曲をダウンロードした方から抽選であたらよサイン入りの劇場版『僕の心のヤバイやつ』のポスターもプレゼントされる。

『僕の心のヤバイやつ』は、桜井のりおが「チャンピオンクロス」で連載中の最新作。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディだ。あたらよとは2024年1月から放送されたTVアニメ第2期オープニングテーマ「「僕は…」」以来2度目のコラボレーションとなる。

©桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会