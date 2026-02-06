＝LOVE野口衣織「ロングヘアにしました」新ヘアが話題「破壊力すごい」「さらに綺麗になった」
【モデルプレス＝2026/02/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】「さらに綺麗になった」イコラブメンバーの“別人級”新ヘア
野口は「ロングヘアにしました！」「前髪も伸ばし中」とつづり、ソロショットを投稿。肩につく長さのミディアムヘアから緩やかなウェーブのかかった柔らかい印象のロングヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿は「最高に可愛い」「ロングも破壊力すごい」「ふわふわ感がいい」「別人級」「さらに綺麗になった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「さらに綺麗になった」イコラブメンバーの“別人級”新ヘア
◆野口衣織、新ヘア披露
野口は「ロングヘアにしました！」「前髪も伸ばし中」とつづり、ソロショットを投稿。肩につく長さのミディアムヘアから緩やかなウェーブのかかった柔らかい印象のロングヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
◆野口衣織の投稿に「さらに綺麗になった」と反響
この投稿は「最高に可愛い」「ロングも破壊力すごい」「ふわふわ感がいい」「別人級」「さらに綺麗になった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】