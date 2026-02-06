貴金属相場に振り回される＝オセアニア為替概況



豪ドル/ドルは銀を中心に貴金属市場の下げが朝にかけて進んだことで、NY夕方から東京朝にかけて売りが優勢となった。NY午後の0.6970ドル前後から東京午前に0.6897ドルまで下げている。その後貴金属相場が反発。大きく下げていた銀スポットがプラスに転じるなどの動きを見せる中で0.6940ドル台まで反発している。

豪ドル円もNY午後の109円50銭前後からの下げる形で108円90銭前後で東京朝を迎え、そのまま豪ドル安が強まって108円05銭を付けた。その後の反発に108円90銭前後を付けている。



NZドル/ドルも資源国通貨売りに押された。NY午後の0.5990ドル前後から0.5950ドル前後に下げて始まると、0.5928ドルまで下げが強まった。その後は朝の水準を超えて0.5960ドル台まで反発。

NZドル円も流れは同様。朝のNZドル安局面で92円86銭を付けた。その後93円台半ば超えまで反発。



今週の主なと結果と来週の予定



豪州

02/03 09:30 住宅建設許可 （12月） 結果 -14.9% 予想 -6.3% 前回 15.2% （前月比）

02/03 12:30 中銀政策金利 （2月） 結果 3.85% 予想 3.85% 前回 3.6%

02/05 09:30 貿易収支 （12月） 結果 33.73億豪ドル 予想 34.5億豪ドル 前回 29.36億豪ドル



02/10 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （2月） 前回 -1.7% （前月比）

02/10 09:30 NAB企業景況感 （1月）



NZ

02/03 06:45 住宅建設許可 （12月） 結果 -4.6% 前回 2.8% （前月比）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 5.4% 予想 5.3% 前回 5.3% （失業率）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 0.5% 予想 0.3% 前回 0.0% （雇用者数増減（前期比））

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 0.2% 予想 -0.1% 前回 -0.6% （雇用者数増減（前年比））



02/13 11:00 2年インフレ予想 （2026年 第1四半期） 前回 2.28%



