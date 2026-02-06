倉科カナ、「ゴチ」前メンバー・小芝風花から連絡あった

女優の倉科カナ（38歳）が、2月5日放送のバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。人気企画「ゴチになります！」の新レギュラーに就任した際、前メンバーの小芝風花から「うれしいです」と祝福の連絡があったことを明かした。



新メンバーとして初めて制服姿で参戦した倉科。クラシカルでメンズライクな「ブリティッシュ感」漂う装いに、同期レギュラーとなったM!LK・佐野勇斗も「かわいいです、一緒の高校に通いたかった」と絶賛した。



倉科によると、新レギュラー決定後の反響は大きく、以前から親交のある小芝からも連絡が届いたという。「ふうちゃんから『倉科さんでうれしいです。がんばってください！』って連絡が来て」と語り、バトンを繋いだ「ふうちゃん」こと小芝との温かい交流を振り返った。