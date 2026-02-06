『KCON JAPAN 2026』第2弾出演者としてNiziU、ME:I、IS:SUE他全11組発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

5月8日から10日に幕張メッセで開催される『KCON JAPAN 2026』のラインナップ第2弾として、2026年にグローバルで活躍するアーティスト11組が追加発表された。

■第1弾と合わせて17組の出演が確定！

今回発表されたアーティストは、

EVNNE

Heart2Hearts

IS:SUE

izna

KickFlip

KIM JAE HWAN

KISS OF LIFE

ME:I

MODYSSEY

NiziU

P1Harmony

の計11組（アルファベット順）。

すでに発表のあった&TEAM、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWSと合わせて、現在17組の出演が確定している。

グローバルK-POPファンとアーティストが共に作り上げる唯一無二のフェスティバル『KCON JAPAN 2026』。フェスはよりいっそう進化し、KCONならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるようプログラムが拡張される予定となっている。全世界のファンダムの声を反映した多彩なステージと、KCONでのみ経験できる参加型コンテンツを通して、グローバルファンとともに「かけがえのない体験」が実現される『KCON JAPAN 2026』に注目だ。

『KCON』は、2012年のアメリカのアーバインをはじめ世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなり、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。

■イベント情報

『KCON JAPAN 2026』

05/08（金） 千葉・幕張メッセ

05/09（土） 千葉・幕張メッセ

05/10（日） 千葉・幕張メッセ

