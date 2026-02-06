5種類のホールケーキやチョコレートファウンテンも！ヒルトン横浜のいちごスイーツビュッフェ
ヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」にて、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で開催される「いちごのスイーツビュッフェ」。
目玉のホールケーキ5種をはじめ、毎年好評のいちごの食べ比べや、旬のいちごを贅沢に使った多彩なスイーツがずらり。組み合わせる素材や仕上げによって異なる味わいのハーモニーが楽しめる、ビュッフェならではの豊富なラインナップを堪能して。
5種のホールケーキにいちごの食べ比べも！いちご尽くしの夢のビュッフェ
今年のいちごのスイーツビュッフェの注目は、なんといってもパティシエの技が光る5種類のいちごホールケーキ。なかでも、「ライチフレーズ・ムース」と「サバランフレーズ」は、ぜひチェックしたいパティシエの自信作。
また、毎年人気のいちごの食べ比べでは、「ことか」や「とちあいか」など、個性豊かな品種が勢揃い。甘みや酸味、香りの違いを食べ比べながら、いちごの奥深い魅力を楽しんで。
さらに、いちごやスイーツをディップして楽しむヒルトン横浜初「チョコレートファウンテン」が新登場するほか、会場にはいちごのマカロンで作られた“ピンクパレス”のようなタワーも設置され、見た目にも心がはずむひとときを演出してくれる。
ライチフレーズ・ムース
アーモンドが香るスポンジに、爽やかなカシスの風味をプラス。中には、いちごのパルフェと甘酸っぱいフランボワーズのジュレが贅沢に重ねられている。
仕上げを飾るのは、上品に香り立つライチのムース。やさしくとろけるような口どけとともに、いちごの甘みとベリーの酸味が絶妙に調和する。
サバランフレーズ
フランスの伝統菓子を、HARNEY＆SONSの紅茶「ストロベリー・キウイ」でアレンジした、香り高い逸品。紅茶の香りが広がるしっとりジューシーなスポンジに、軽やかな生クリームとフレッシュないちごを添えた、これまでのケーキとはひと味違う奥深い食感に驚くはず。
旬のいちごを余すことなく味わい尽くす、今だけの贅沢なラインナップを心ゆくまで堪能して。
◆ビュッフェの会場は？
ヒルトン横浜のラグジュアリー空間で極上のビュッフェ体験を
Kアリーナ横浜のすぐ近くに位置するヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」は、アールデコの豪華なデザインと庭園を掛け合わせた、上品かつ温かみある空間。1日を通して楽しめるビュッフェは、季節ごとのアレンジメニューも豊富。特にスイーツビュッフェは女子会に、ディナービュッフェは大切な人の記念日におすすめ。
