元セクシー女優でタレントのみひろが、20代という若さでマイホームを購入していた驚きの私生活を告白。自宅への来訪を希望する共演者をやんわりと拒絶し、スタジオを沸かせた。

【映像】みひろが拒否した人気タレント

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

VTR企画では、みひろ、鈴木奈々、益若つばさの3人がラブホテルで女子会を開催。話題が「自立した女性」に及ぶと、みひろは「家持っちゃってるから、私」と切り出し、なんと27歳の若さでマイホームを購入していたことを明かした。これには鈴木と益若も「早っ！」と驚きを隠せない様子。

すると、持ち前のハイテンションで鈴木が「今度遊び行きたい！」と食いついたが、みひろは「いやいや……」と苦笑い。「ダメですか？行っちゃ」とさらに詰め寄る鈴木に対し、みひろは「初めましてだし……ちょっとやっぱ、あの、緊張しちゃう」と、初対面であることを理由にガチで拒絶した。

この様子を見ていたスタジオのぺえは「絶対に家には入れたくないね」と爆笑。鈴木の勢いに押されつつも、しっかり一線を引くみひろの姿に「ちゃんと断られてたね、鈴木奈々」と感心した様子を見せていた。