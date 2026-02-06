＜速報＞松山英樹は1アンダーで後半へ 初出場の平田憲聖がイーグル奪取など「68」でホールアウト
＜WMフェニックス・オープン 初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは第1ラウンドが進行している。
【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹
日本勢は5人が出場している。2016年と17年に大会を連覇している松山英樹は、出だしの1番からパーを並べ、6番でこの日初のバーディ奪取。7番のティショットではカップの真横をかすめるショットを放ち、約2.5メートルにつけたものの、パットはカップ左に切れ、連続バーディとはならなかった。8、9番ではナイスパーセーブを見せ、前半9ホールは1アンダーで回り、32位タイで後半へ向かった。先週、自己最高となる2位に入った久常涼は5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。ルーキーで初出場の平田憲聖は1イーグル・3バーディ・2ボギーの「68」で回り、ともに3アンダー・10位タイにいる。初出場の中島啓太は「72」で1オーバー・75位タイ。金谷拓実が2アンダー・16位タイでプレー中だ。「63」をマークした今季開幕戦覇者のクリストファー・ゴッタラップ（米国）が8アンダー・単独首位。1打差2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が続いている。大会2勝を挙げる不動の世界ランク1位、スコッティ・シェフラーは「73」とスコアを伸ばせず、2オーバー・97位タイにいる。
