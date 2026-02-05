東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、まるで飲むスウィーツのようなアルコールドリンク「ティラミスカクテル（コーヒーリキュール＆ミルク）」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ティラミスカクテル（コーヒーリキュール＆ミルク）

価格：1杯 830円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「トルバドールタバン」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、甘いカクテルが登場します。

このメニューは、コーヒーリキュールとミルクをベースにした、まるで本物のティラミスを頬張っているかのような味わいが楽しめる一杯。

マスカルポーネチーズの風味が濃厚さをプラスし、トップにはココアパウダーとチョコレートがトッピングされています。

スウィーツ感覚で楽しめる、休憩タイムにもぴったりなアルコールドリンクです。

スウィーツ感覚で楽しめる一杯！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ティラミスカクテル（コーヒーリキュール＆ミルク）の紹介でした。

東京ディズニーランド“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 東京ディズニーランド“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post スウィーツ感覚で楽しめる！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」ティラミスカクテル（コーヒーリキュール＆ミルク） appeared first on Dtimes.