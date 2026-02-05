現地14日に今年初戦のG1・サウジC

2025年のJRA年度代表馬・フォーエバーヤング（牡5、矢作）の今年初レースが迫ってきた。現地14日に行われる、世界最高賞金のG1・サウジカップで連覇を狙う。日本時間5日には、サウジカップ公式SNSが現地に到着したフォーエバーヤングの映像を公開。海外ファンからも「世界の王」「モンスター!!」「無事に着いてよかった」などと感激の声が上がっている。

王者の風格を漂わせて、中東に降り立った。サウジカップ公式Xは「リヤドにおかえりなさい、フォーエバーヤング！ 前回のサウジカップ王者が歴史的なタイトルを2月14日に防衛するために、サウジアラビアに無事到着した」とつづって動画を公開した。

海外ファンからも「サウジアラビアに無事着いてよかったよフォーエバーヤング。サウジカップでの興奮を祈っているよ！ 愛している！」「モンスター!!」「調子よさそうだね」「世界の王」「この馬は飛行機に乗るたびに速くなっている」「ヒーローのお出ましだ」などと興奮気味のコメントが集まった。

フォーエバーヤングは昨年、サウジカップや米競馬の祭典ブリーダーズカップのクラシックを制覇。中央出走はなくても、年度代表馬に選ばれた。

今年は連覇を狙うサウジカップから始動する。今年の海外レースのレートは1ドル＝156.733円。同レースは1着賞金1000万ドル（約15億6733万円）で、世界最高賞金を誇る。

フォーエバーヤングは現在、総賞金が29億9350万4900円で日本馬トップに君臨。サウジカップ連覇なら45億円を突破する。



