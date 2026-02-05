シード選手の小林光希が快勝 林亜莉奈、桑村美穂2位【マイナビ チャレンジマッチ】
＜マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026 最終日（一日競技）◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県）◇6411ヤード・パー72＞ツアープロやマイナビネクストヒロインツアーの選手がしのぎを削るプレマッチ。女子ツアーシード選手の小林光希が「66」をマークし、6アンダーで優勝を飾った。
3アンダー・2位タイに桑村美穂と昨季のネクヒロ年間女王・林亜莉奈。2アンダー・4位に皆吉愛寿香、1アンダー・5位タイには山内日菜子、天本ハルカ、岡山絵里ら5人が入った。レギュラーツアー1勝の尾関彩美悠は1オーバー・13位タイ。ツアー通算3勝の37歳・一ノ瀬優希も同順位で大会を終えた。今大会の賞金総額は1200万円。優勝の小林は240万円を獲得した。
