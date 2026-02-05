最近、乾燥でリップがかなり荒れていた状態から、唇モデルのYouTuberさんおすすめのリップケアを試してみたところ数日で改善。使った製品とケア方法をお伝えします。

暖房と冬の乾燥で唇がボロボロに。見直した基本のリップケア

ある日、気がついたら唇がボロボロ……。いつもの保湿程度じゃ、塗っても追いつかない感じ。どうやら冬の乾燥に加えて、暖房の影響も大きかったようです。

「このままだと、荒れがひどくなって皮膚科にお世話になる羽目になりそうだ……」と、唇モデルゆきさんのYouTubeで紹介されていたリップケアを参考に試してみました。

まずは基本のリップケア

基本のリップケアとして使ったのは、メンソレータムのメルティクリームリップ（無香料）。

このリップ自体は以前から知っていましたが、これまではグリグリと塗りつけるような使い方をしていました。

唇モデルゆきさんのケアを参考にしてからは、力を入れず、やさしく塗るようにしています。唇が完全に乾いてからではなく「乾いたな」「乾きそうだな」と感じたタイミングで塗るのがポイントなのだとか。

唇モデルゆきさんのおすすめポイントとしては、日焼け止め効果があること、飲食しても油浮きしにくいこと、無香料であることが挙げられていました。

寝ているときに集中ケア「タカミリップ（タカミ）」

次に、夜の集中保湿として取り入れたのがタカミリップ。夜にこの集中保湿は効果高い！

塗り心地は、しっかりしていて、ワセリンに近い印象。唇にぴたっと密着する感覚です。

唇モデルゆきさんに従い、使うタイミングは夜のみ、歯磨きを終えたあと、寝る前に指でつけていました。

起きても乾燥しておらず、朝までしっとりがすごい。

リップスクラブでスペシャルケア「スクラブリップバーム（Oh!Baby）」

そして今回、筆者がはじめて使ってみたのがリップスクラブという製品。

使ったあとに洗い流す必要がなく、そのままつけていて大丈夫なスクラブ。少しザラッとしていてほんのり香りがあります。唇モデルゆきさんは、月1回、これを特別な日のケア用として使っているそうです。

他にも、同僚から「よく水を飲むといいよ」というアドバイスをもらったて実践してみたり、ティント系のリップは控えてみたりしていました。

今回、どれが効果あったのかは謎なのですが、いろいろと試して数日で改善し始めたので、乾燥が厳しいこの季節はまめに手入れを見直してみるのも〇



参考動画：https://youtu.be/Ab2oTYPzZdE?si=iBmvdcHWq8bPFHvJ