四輪駆動の走破性は「ジムニー」級!?

スバルは、2025年10月29日から11月9日にかけて東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において、新型ステーションワゴンSUV「トレイルシーカー」の日本仕様を初公開し、多くの来場者の注目を集めました。

トレイルシーカーは、スバルがトヨタと共同で開発したBEV（バッテリーEV：電気自動車）です。

2025年4月の「ニューヨークオートショー」で世界初公開されており、スバルの電動SUVラインアップとしては「ソルテラ」に続く第2弾のモデルとして位置づけられています。

新型トレイルシーカーのベースとなっているのは、2025年10月に発表された新型ソルテラのビッグマイナーチェンジモデルです。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm。ソルテラよりも、より堂々としたプロポーションを実現しています。これにより室内空間も拡張され、より快適な居住性を確保しました。

外観デザインは、大型の樹脂製クラッディングやルーフレールを装備し、無骨で力強い印象を与えます。スバルらしいアウトドア志向の強いスタイリングは、2025年3月に国内の販売を終えてしまったステーションワゴンSUV「アウトバック」（レガシィ アウトバック）を彷彿とさせるものです。

内装はブルーとブラックを基調としたカラーリングで統一されており、シート表皮やピラーには布張りを採用するなど、質感を高める工夫が随所に施されています。

パワートレインには、74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。米国仕様では、航続距離260マイル（418km）以上を実現し、実用的な走行距離を確保しました。

モーターはフロントとリアにそれぞれ167kWのものが配置され、AWDシステムを構成しています。

システム全体で375馬力という高出力を発揮し、0-100km／h加速はわずか4.5秒とスポーツカーに匹敵する性能です。

モーターならではの滑らかで力強い加速など、EVらしい楽しさを存分に味わえるのが、トレイルシーカーの醍醐味といえるでしょう。

さらにトレイルシーカーは、オンロードでの快適性だけでなく、オフロード性能も追求されています。

最低地上高は約210mmと高めに設定されており、これはスズキの本格四輪駆動車「ジムニー」並みの数値で、悪路や雪道での走破性を大きく向上させています。

そして、悪路走破性を高める「X-MODE」や、ダウンヒルアシストコントロールなどの走行支援機能も搭載されました。床下をシースルーで表示するフロントカメラの合成映像機能も装備されており、オフロード走行時の安心感を高めています。

トレイルシーカーは、すでに米国で先行発表されていますが、2026年春頃には世界同時発売が予定されており、日本への導入もこの時期に計画されているとのことです。

スバルらしいアウトドア志向と、最新のEV技術を融合させた新型モデルだけに、日本市場での正式発表が待ち遠しいところ。価格や詳細なスペックについては、2026年春の正式発表時に明らかになる見込みです。