吉野家は2月5日11:00〜19日15:00の期間、各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を全国の吉野家店舗にて開催する。

「超特盛祭」

「超特盛祭」では、定番の各種牛丼超特盛だけでなく、各種豚丼超特盛、各種牛カルビ丼超特盛、スタミナ超特盛丼、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼が対象となる。なお、店内飲食およびテイクアウトどちらも対象となる。

中でも、「スタミナ超特盛丼」(店内:1,271円/テイクアウト:1,248円)は、牛煮肉と牛カルビ肉に背脂をプラスすることで、スタミナ感と背徳感を味わえる食べ応えをさらに高めた商品。にんにくをたっぷり効かせた「にんにくマシマシだれ」や追い飯が付いており、ボリュームだけでなく味にもこだわっている。

「スタミナ超特盛丼」(店内通常価格:1,271円/テイクアウト通常価格:1,248円)