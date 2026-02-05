【吉野家】牛丼・豚丼・スタミナ丼など超特盛が100円引きに! 「超特盛祭」を開催
吉野家は2月5日11:00〜19日15:00の期間、各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を全国の吉野家店舗にて開催する。
「超特盛祭」
「超特盛祭」では、定番の各種牛丼超特盛だけでなく、各種豚丼超特盛、各種牛カルビ丼超特盛、スタミナ超特盛丼、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼が対象となる。なお、店内飲食およびテイクアウトどちらも対象となる。
中でも、「スタミナ超特盛丼」(店内:1,271円/テイクアウト:1,248円)は、牛煮肉と牛カルビ肉に背脂をプラスすることで、スタミナ感と背徳感を味わえる食べ応えをさらに高めた商品。にんにくをたっぷり効かせた「にんにくマシマシだれ」や追い飯が付いており、ボリュームだけでなく味にもこだわっている。
「スタミナ超特盛丼」(店内通常価格:1,271円/テイクアウト通常価格:1,248円)
「超特盛祭」
「超特盛祭」では、定番の各種牛丼超特盛だけでなく、各種豚丼超特盛、各種牛カルビ丼超特盛、スタミナ超特盛丼、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼が対象となる。なお、店内飲食およびテイクアウトどちらも対象となる。
「スタミナ超特盛丼」(店内通常価格:1,271円/テイクアウト通常価格:1,248円)