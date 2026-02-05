【本音レビュー】3COINSの「電子メモパッド」は買い物用メモとして活躍！子どものおもちゃには？
3COINSで売れ筋と聞き、以前からずっと気になっていた「8.5インチ電子メモパッド」。ペーパーレスで普段使いもしやすそうだし、何より500円台で購入ができるとのことで試してみました。
正直な感想をレポートします。
薄くてとにかく軽い！持ち運びの際も便利そう
まず見た目はシンプルでスタイリッシュ。8.5インチ（約幅14.5cm×縦22.8cm）ですが、厚みは0.5cmと薄い！ そして何よりわずか110gという軽さにも驚きました。この薄さと軽さなら、バッグに入れて持ち運ぶのも苦になりません。
価格は税込550円。電池式ですが、消去回数は約8,000回まで対応しているので、すぐ使えなくなるということもなさそうです。
子どものおもちゃとしても◎わが家では学習面でも活用中
小学校中学年の子どもに描き心地を聞いてみたところ、そこまで力を入れなくてもスムーズに文字や絵が描けるとのこと。わが家でもお絵描き用のおもちゃとしてよく利用しています。
最近では、子どもの漢字の練習用に使っています。普段、宿題では鉛筆でノートにひたすら漢字を書くことが多いのですが、電子メモはそこまで筆圧がいらないのでテスト前のちょっとした確認用にちょうど良いみたいです（気分転換にもなるらしい）。
おもちゃとしてだけでなく、学習面でも「電子メモパッド」がプラスの効果をもたらしてくれているのを知りちょっぴり嬉しくなりました。
マグネットシールを使えば冷蔵庫に貼ってメモ代わりに
マグネットシールが付属しているので、背面に取り付ければ冷蔵庫などの壁面にくっつけて使うこともできます。
わが家では、買い忘れると困るもの（日用品など）がある日は箇条書きにして書いて貼り、買い物のタイミングで持って行きます。冷蔵庫に貼っておくと結構インパクトがあり、視界に入りやすいので、今日買い忘れるとさすがにヤバイ……というものがあるときはおすすめですよ。
消すときはワンタッチでOK！消せなくできる設定も
文字を消したいときは、「電子メモパッド」正面下部にあるゴミ箱ボタンをタッチするだけの簡単操作です。一瞬で消えるので、間違えたときはとても便利。
でも、中には先程紹介した「今日買うもの」みたいにしばらくは消さずに残しておきたいメモもありますよね。そんなときは、「電子メモパッド」の背面下部にある切り替えスイッチを「OFF」の方にしてみてください。文字を消さずにキープできますよ。
解除して消したいときは、切り替えスイッチを「ON」にすれば元通りです。
少し注意すべきポイント
指で少し画面に触っただけなら大丈夫なのですが、爪が触れると写真のように画面に反映されてしまいます。ゴミ箱ボタンで全体は消せますが、消しゴムのように一部のみ消す機能はないため、その点だけ注意が必要です。
また、対象年齢は6歳以上なので、もし小さな子どもが使用する場合は、ママやパパが一緒に付き添ってあげてくださいね。
親も子も日常生活で使えて思った以上に実用的！
「電子メモパッド」を実際に試してみて、正直子どもがお絵描きに使って飽きたら終わりかな……と少し思っていたのですが、想像以上に日常生活で活躍しています。
4.4インチ（約幅8.7cm×縦11.6cm×厚み0.5cm）と小さめのタイプもあるそうなので、気になる方はチェックしてみてはいかがですか？
撮影・文・編集部
