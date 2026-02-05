トヨタ最新「“四輪駆動”ミニバン」がスゴイ！

コンパクトミニバンの代名詞として支持されている、トヨタ「シエンタ」。

2003年の初代デビュー以来、日本の狭い道路事情にジャストフィットする「5ナンバーサイズ」を守り続けるモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「“四輪駆動”ミニバン」です！（48枚）

2022年に登場した現行型（3代目）は、「シカクマル」をキーワードにした愛らしいデザインと、使い勝手の良さでファミリーからビジネスまで幅広い層に人気ですが、2025年8月5日には商品力をさらに高める一部改良が実施されています。

この改良では、モデリスタとの共同開発によるコンプリートカー「JUNO」が追加され話題となりましたが、今回注目したいのは、装備が大幅に強化された最上級グレード「Z」の存在です。

改良における最大のトピックは、これまで一部グレードやオプション設定だった「ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキ」が、ついに全車標準装備となった点です。

信号待ちなどでブレーキペダルから足を離せるこの機能は、長時間の運転や渋滞時の疲労を劇的に軽減するため、ユーザーからの要望が非常に多かった装備の一つでした。

そんな進化したシエンタのラインナップにおいて、車両価格（消費税込、以下同）334万2900円（ハイブリッド・E-Four・7人乗り）というプライスタグを掲げるのが、最上級モデルの「Z」です。

エントリーモデルの「X」（ガソリン・2WD・5人乗り／207万7900円）と比較すると約126万円もの差がありますが、その中身を見れば納得の豪華仕様となっています。

エクステリアでは、金属調のフロントグリルモールや、専用デザインのLEDヘッドランプおよびリアコンビネーションランプを採用。

足元にはダークグレーとシルバーのツートンカラーホイールキャップを装着し、親しみやすいシエンタの表情に、最上級グレードらしい凛とした上質感をプラスしています。

インテリアも「Z」ならではのこだわりが満載です。内装色はブラック、カーキ、フロマージュの3色から選択可能で、シート表皮には消臭・撥水・撥油機能を備えたファブリックを専用装備。

飲み物をこぼしてしまいがちな子育て世代には嬉しい機能です。

また、運転席には本革巻きステアリングやオプティトロンメーター、7インチマルチインフォメーションディスプレイが備わり、ドライバーの満足感を高めています。

快適装備においては、両側のスライドドアに「ハンズフリーデュアルパワースライドドア」を標準装備。

スマートキーを持っていれば、フロントドアハンドル下側のセンサーに足先をかざすだけでドアが開閉するため、子どもを抱っこしていたり、買い物袋で両手がふさがっているシーンで絶大な威力を発揮します。

さらに、10.5インチの大型ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）も標準装備されるほか、安全機能も充実。「トヨタセーフティセンス」の機能向上に加え、Zグレードでは車両を真上から見た映像で周囲を確認できる「パノラミックビューモニター」が標準となり、駐車時の安心感をサポートします。

オプションで高度駐車支援システム「アドバンスト パーク」を選択できるのも「Z」の特権です。

パワートレインは1.5リッターハイブリッドシステムを採用し、電気式4WD「E-Four」との組み合わせで、WLTCモード燃費は24.8km／Lを達成。

7人が乗れて、雪道も安心な4WDで、かつ低燃費という、全方位に死角のないスペックを誇ります。

先述した300万円台半ばという価格は、ひとつ上のクラスである「ノア」や「ヴォクシー」のエントリーグレードも視野に入る価格帯ですが、取り回しの良いサイズ感と、上級車に匹敵する充実した装備を求めるユーザーにとって、改良されたシエンタ「Z」は極めて合理的な選択肢と言えるでしょう。