一部改良したコンパクトSUV

マツダは2025年12月11日、コンパクトSUV「CX-3」の一部改良を発表しました。今回の変更では、人気装備を標準化するとともに、ラインナップが整理されています。

CX-3は、マツダのデザインテーマ「魂動デザイン」と先進のSKYACTIV技術を全面的に採用し、2015年に登場して以来、人気を博しているモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ新「CX-3」です！ 画像で見る（40枚）

ボディサイズは全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベースは2570mmで、街中でも扱いやすいサイズ感が魅力となっています。5人乗りの室内は、上質な内外装で仕上げられています。

パワートレインには、1.5リッターガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」と、1.8リッターディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.8」の2種類が設定されています。トランスミッションは6速ATで、駆動方式はFFと4WDから選択可能です。ディーゼルエンジン車は最高出力95kW（130PS）を発揮し、燃費性能はWLTCモードで最大20.0km／Lを達成しています。

また、衝突被害軽減ブレーキやブラインドスポットモニタリング、360度ビューモニターといった先進安全装備も標準で備え、日々の運転を幅広くサポートします。

今回の一部改良で最も大きな変更点は、機種体系の見直しです。ラインナップはガソリンモデルの「15S Urban Dresser II」とディーゼルモデルの「XD Vivid Monotone II」の2種類に集約されました。これにより、従来設定されていた「15S Touring」や「15S Vivid Monotone」、「XD Touring」などのグレードは廃止され、ユーザーが選びやすい構成へと再編されています。

装備面では、ガソリンモデルに人気の高い「アダプティブLEDヘッドライト（ALH）」と「自動防眩ルームミラー」が標準装備となり、価値が高められました。一方、ディーゼルモデルではフロントガラスに「スーパーUVカットガラス」と「IRカットガラス」が新たに採用され、快適性が向上しています。

この改良について、都内のマツダ販売店スタッフは次のように話します。「装備が整理されて分かりやすくなった、という声が多いですね。特にALH標準化は『お得感がある』と好評です」。

人気装備を標準化しつつ、ラインナップを簡素化した今回の改良は、ユーザーの満足度を高める結果につながっているようです。

CX-3の価格は270万4900円から355万7400円（税込）です。

新型モデルの登場に対して、ネット上やSNSでは、「デカくなり続けるSUVの中で、このサイズを維持してくれているのが嬉しい」といったサイズ感に関するコメントや、WLTCモードでリッター20km走るディーゼルモデルに対し、「燃料代も安く、長距離を走る人には最高の選択肢」「このサイズでディーゼルがあるのがマツダの強み」と高い評価が寄せられています。

また、「11年経ってもデザインが全く古臭くないのがすごい。もはや完成されている」「CX-30だと少し大きいと感じる層にとって、CX-3は今でも唯一無二の選択肢」といった意見がある一方、「いつまで引っ張るのか」「そろそろフルモデルチェンジしてほしい」という声も少なくありません。特に最新の「CX-30」や「CX-60」と比較すると、基本設計の古さを指摘するユーザーも一定数いるようです。