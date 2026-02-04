スズキ新型「クロスビー」に注目！

2025年10月2日、スズキはコンパクトSUV「クロスビー」の新型モデルを発売しました。

クロスビーは、2017年に誕生。当時すでに絶大な人気を誇っていた軽自動車「ハスラー」の兄貴分として、普通車ならではの余裕を持たせたモデルです。

単にサイズを拡大しただけでなく、遊び心ある世界観を大切にしながら、普通車規格だからこそ可能な力強いスタイリングを実現。大きく張り出したブリスターフェンダーなど、躍動感あふれる抑揚の効いたボディ形状が大きな特徴となっています。

今回登場した新型クロスビーは「大幅改良」という位置づけですが、フロントマスクのデザインを一新したことで、その雰囲気は大きく変わりました。その変化の度合いは全面改良にも匹敵するレベルといえ、これまで以上に新鮮な印象を与えています。

ボディサイズは全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm、ホイールベースは2435mm。パワートレインは1.2リッター直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドで、駆動方式は2WD（FF）と4WDから選べます。

燃費（WLTCモード）は22.8km／L（2WD）と、小型車ならではの経済性が魅力です。

コンセプトは「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー」。

エクステリアは「角を丸めた四角」をモチーフに採用しており、SUVらしい力強さと親しみやすい優しさが同居した、愛嬌のあるデザインに仕上がっています。

足元には、車名の由来でもある「X（クロス）」の形を意匠に取り入れた専用ホイールを装備。ひと目でクロスビーだと確信させる、独創的で力強い存在感を放っています。

ボディカラーは2トーン9色と、モノトーン4色の合計13色。遊び心と力強さを両立させた新色「ミスティックブルーメタリック」が追加されたほか、ルーフやサイドカラーパネルをブラックでまとめた「ブラックタフ2トーン」と呼ばれる2トーンが4パターン選べます。

一方、インテリアではインパネやドアトリムを全面的に刷新し、「ジムニー」を彷彿とさせる力強い内装に仕上がっています。フロントドアパネルとインパネに連続性を持たせて広く見せる設計にし、また、レザー調＆撥水ファブリックシート表皮を採用することで機能性を高めています。

走行性能においてはSUVらしく、グリップコントロールやヒルディセントコントロールなどの機能を2WDにも採用しました。

安全性能においても、単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーサポートブレーキII」や、高速道路で利用可能な全車速追従機能付のアダプティブクルーズコントロール（ACC）も採用しています（ACCは標準装備）。

その他の装備として、ブレーキホールド機能付の電動パーキングブレーキを採用したほか、スズキの日本国内モデルでは初となる7インチメーターディスプレイ（カラー）も標準装備しました。

クロスビーの価格（消費税込）は215万7100円から250万300円です。

扱いやすい小型SUVはさまざまありますが、そのなかでもキラリと光る個性を放つのがクロスビーです。

周囲の人と少し違ったSUVに乗りたい人、あるいはSUVにカッコよさだけでなく可愛さも求める人に、クロスビーはおすすめの一台でしょう。