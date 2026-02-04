高温・高圧防水や耐衝撃などにも対応した高コスパスマホ「motorola edge 60」となる型番「XT2505-5」が技適通過！日本で発売か
|ミッドレンジスマホ「motorola edge 60」が技適を通過！日本で発売か
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにMotorola Mobility（以下、Motorola）が展開する「motorola edge」ブランドにおける5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 60（型番：XT2505-5）」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2025年8月29日（金）付および2025年9月12日（金）付でCTC/cetecom advanced GmbH(202)を通じて取得しています。
その他の詳細な製品情報は『新フラッグシップスマホ「motorola edge 60」と「motorola edge 60 pro」を発表！4辺カーブ6.67インチ有機ELや高温・高圧防水など - S-MAX』をご確認ください。
