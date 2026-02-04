豪華ビュッフェに露天。ホテル評論家が推す『ご褒美ビジホ』東京・大阪編2026最新

食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材をもとに読み解く、2026年のトレンド。最近は、結果よりもプロセス重視。〈ちょっといい気分〉を味わえる習慣が、静かに広がりつつあります。

その象徴として、ホテル評論家・瀧澤信秋さんが注目するのが〈ごほうびビジネスホテル〉。泊まるだけにとどまらず、温泉や食まで楽しめる滞在が、日常にささやかな特別感を添えてくれそうです。

泊まるだけじゃない！ ごほうびビジネスホテル

カンデオホテルズ

ビジネスホテルの進化、知らなきゃ損！「カンデオ ホテルズ大阪ザ・タワー」では、地上127mにある展 望露天風呂が話題。

ベッセルホテルズ

「ベッセルイン高田馬場駅前」では、 11種類のアルコールのフリードリンクバーや、ホテル の人気メニューが並ぶ朝食ビュッフェが大注目です。

「単に寝るだけだったビジネスホテルが、温泉やグルメにまでサービスの幅を広げていて、勢いがすごい！ わざわざ旅の目的地にする人もいるほどです」（瀧澤さん）

泊まるだけだったビジネスホテルが、気分まで満たす場所へ。いつもの一泊が、ちょっといい一日に変わるかもしれません。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……瀧澤信秋さん

ホテル評論家、ジャーナリスト。ビジネスホテルから高級ホテルまで、年間300泊ペースでの徹底取材をもとにした、利用者目線とコスパにこだわった評論に定評がある。