ホンダ「“新”オデッセイ」に反響殺到！

ホンダを代表する7人乗り高級ミニバン「オデッセイ」が、2025年11月6日に実施された一部改良によってさらなる洗練を遂げました。

1994年の初代誕生以来、ミニバン市場のパイオニアとして確固たる地位を築いてきたオデッセイは、現在は中国生産モデルを再導入する形で国内展開されていますが、今回の改良ではユーザーのリアルな声を反映し、持ち前の快適性にいっそうの磨きがかかっています。

現行の5代目モデルが支持される最大の理由は、独創的なパッケージングとパワートレインの両立にあります。

低床プラットフォームの採用により、ミニバンとは思えないほどの高い操縦安定性を実現。さらに、ホンダ独自の2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」が、静粛性と力強い走りを支えています。

2リッターエンジンに高効率モーターを組み合わせたこのシステムは、最高出力135kW（184PS）、最大トルク315Nmという余裕のスペックを誇りながら、WLTCモード燃費で19.9km／L〜20.0km／Lという優れた環境性能を両立させているのが特徴です。

こうした基本性能の高さに加え、直近の改良では細部の利便性が大きく向上しました。

特筆すべきは、全グレードへの「2列目大型ロールサンシェード」の標準装備です。後席のプライバシーを確保し、強い日差しを遮るこの装備は、VIP気分を味わえる2列目キャプテンシートの価値をさらに高めています。

もともと2列目には電動調整式のオットマンやリクライニング機能が備わっていますが、今回の改良でその居住性はまさに「動くラウンジ」と呼ぶにふさわしいレベルへと到達しました。

外観においても、所有欲を満たす新たなエッセンスが加わりました。最上級グレードである「e：HEV アブソルート EX ブラックエディション」には、日本初導入の新色「ダイヤモンドダスト・パール」が追加されています。

「空を舞う氷晶の輝き」をテーマにしたこのカラーは、水平基調の重厚なフロントフェイスに特別な透明感を与え、既存のカラーラインナップとは一線を画す風格を漂わせます。

内装の質感についても、木目調加飾が施された上質な空間が広がり、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」が全車に標準装備されるなど、全方位隙のない仕上がりとなっています。

最新のオデッセイの価格（消費税込）は508万6400円から545万500円です。改良前と比較しても価格の上昇幅は4万4000円から6万6000円程度に抑えられており、追加された装備の充実度を鑑みれば、実質的なコストパフォーマンスは以前にも増して向上したといえます。

新型オデッセイに対して、ネット上ではその独創的なパッケージングを絶賛する声が多く寄せられています。

特に目立つのが、オデッセイの代名詞ともいえる「低重心」と「広々とした室内空間」の両立を評価する意見です。「低重心でスタイリッシュなのに、室内が驚くほど広い」「この低重心と広さの組み合わせが、最高の快適さを生んでいる」といったコメントが並び、走行性能と居住性を妥協したくないユーザーから厚い支持を得ています。

また、後席の贅沢な造りについても、「室内が広くて、まるでVIPの送迎車のよう」と、高級ミニバンならではの質感に満足する声が上がっています。実用面でも「シートの床下収納と室内空間の使い勝手が本当に良い」と、細かな設計を高く評価する書き込みが見られました。

操作性についても「とにかく乗りやすい」といった直感的な評価が多く、扱いやすさとラグジュアリーさを兼ね備えた一台として、多くのユーザーがその魅力を再確認しているようです。