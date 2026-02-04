8人が絡んだトレードが成立…グリズリーズの主軸ジャレン・ジャクソンJr.がジャズへ移籍
2月4日（現地時間3日）。メンフィス・グリズリーズとユタ・ジャズが、トレードが成立したと発表した。
このトレードで、グリズリーズはジャレン・ジャクソンJr.、ジョン・コンチャー、ジョック・ランデール、ビンス・ウィリアムズJr.の4選手を放出し、ジャズからカイル・アンダーソン、ウォルター・クレイトンJr.、テイラー・ヘンドリックス、ジョージ・ニアンに加え、将来のドラフト1巡目指名権3本を獲得。
なかでもジャクソンJr.は、昨夏に巨額な延長契約を締結したばかり。この動きによって、グリズリーズは再建へ向かい、スターガードのジャ・モラントのトレードも現実に起こりうると言えるだろう。
2018年のドラフト1巡目4位でグリズリーズから指名されたジャクソンJr.は、208センチ109キロの26歳。在籍8年目の今シーズンは、45試合の出場で平均19.2得点5.8リバウンド1.9アシスト1.0スティール1.5ブロックを残している。
昨シーズンまでの在籍7シーズンで、オールスターとブロック王にそれぞれ2度、オールディフェンシブチームに3度名を連ねたビッグマンは、2022－23シーズンに最優秀守備選手賞（DPOY）にも輝いている。
ジャズが放出した4選手のうち、平均20.0分以上のプレータイムを得ていたのはアンダーソン（20.1分）のみ。ラウリ・マルカネンやキヤンテ・ジョージ、エース・ベイリーといった主力を失うことなく、即戦力ビッグマンを獲得した。
ジャズは先発センターのウォーカー・ケスラーが左肩の手術を受けたことで今シーズン残り試合全休。今夏に制限付きFA（フリーエージェント）になるケスラーが再契約となれば、フロントコートにマルカネン、ジャクソンJr.、ケスラーという強力な布陣が並ぶこととなる。
◆■グリズリーズとジャズのトレード内容
・グリズリーズ獲得
カイル・アンダーソン（フォワード）
ウォルター・クレイトンJr.（ガード）
テイラー・ヘンドリックス（フォワード）
ジョージ・ニアン（フォワード）
将来のドラフト1巡目指名権3本
・ジャズ獲得
ジャレン・ジャクソンJr.（フォワード）
ジョン・コンチャー（ガード）
ジョック・ランデール（センター）
ビンス・ウィリアムズJr.（ガード）
Jazz fans! Help us give a warm welcome to the newest Jazzman, @jarenjacksonjr 🏔️💜#TakeNote pic.twitter.com/6XsxbwTz62
- Utah Jazz (@utahjazz) February 4, 2026