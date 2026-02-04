8人が絡んだトレードが成立…グリズリーズの主軸ジャレン・ジャクソンJr.がジャズへ移籍

2月4日（現地時間3日）。メンフィス・グリズリーズとユタ・ジャズが、トレードが成立したと発表した。

このトレードで、グリズリーズはジャレン・ジャクソンJr.、ジョン・コンチャー、ジョック・ランデール、ビンス・ウィリアムズJr.の4選手を放出し、ジャズからカイル・アンダーソン、ウォルター・クレイトンJr.、テイラー・ヘンドリックス、ジョージ・ニアンに加え、将来のドラフト1巡目指名権3本を獲得。

なかでもジャクソンJr.は、昨夏に巨額な延長契約を締結したばかり。この動きによって、グリズリーズは再建へ向かい、スターガードのジャ・モラントのトレードも現実に起こりうると言えるだろう。

2018年のドラフト1巡目4位でグリズリーズから指名されたジャクソンJr.は、208センチ109キロの26歳。在籍8年目の今シーズンは、45試合の出場で平均19.2得点5.8リバウンド1.9アシスト1.0スティール1.5ブロックを残している。

昨シーズンまでの在籍7シーズンで、オールスターとブロック王にそれぞれ2度、オールディフェンシブチームに3度名を連ねたビッグマンは、2022－23シーズンに最優秀守備選手賞（DPOY）にも輝いている。

ジャズが放出した4選手のうち、平均20.0分以上のプレータイムを得ていたのはアンダーソン（20.1分）のみ。ラウリ・マルカネンやキヤンテ・ジョージ、エース・ベイリーといった主力を失うことなく、即戦力ビッグマンを獲得した。

ジャズは先発センターのウォーカー・ケスラーが左肩の手術を受けたことで今シーズン残り試合全休。今夏に制限付きFA（フリーエージェント）になるケスラーが再契約となれば、フロントコートにマルカネン、ジャクソンJr.、ケスラーという強力な布陣が並ぶこととなる。

◆■グリズリーズとジャズのトレード内容

・グリズリーズ獲得



カイル・アンダーソン（フォワード）



ウォルター・クレイトンJr.（ガード）



テイラー・ヘンドリックス（フォワード）



ジョージ・ニアン（フォワード）



将来のドラフト1巡目指名権3本

・ジャズ獲得



ジャレン・ジャクソンJr.（フォワード）



ジョン・コンチャー（ガード）



ジョック・ランデール（センター）



ビンス・ウィリアムズJr.（ガード）